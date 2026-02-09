¥Ð¥¹¥È90cm¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È55.5cm¡¢Ä¶Àä¥¯¥Ó¥ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÎÆ£¸¶¥Ê¥ß¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¸¥³¥ó³¦¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¥Ê¥ß
2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤8¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¥Ê¥ß¡£¥Ð¥¹¥È90cm¤ÎH¥«¥Ã¥×¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È55.5cm¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤ÎÄ¶¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡ª¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¥°¥ó¥°¥ó¾å¾ºÃæ¤ÎÈà½÷¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¿·¶ÃÏ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª¡¡¾è¤ë¤Ê¤éº£¡ª¡¡¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£¸¶¥Ê¥ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¶»¡¦¥¯¥Ó¥ì¡¦¤ª¿¬¤Îà»°ÅáÎ®á¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤â»¨»ï¤Ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¤¬¤Þ¤À2²óÌÜ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤âÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©¡¡
Æ£¸¶¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤«¤é¿¹ºéÃÒÈþ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿¹ºé¤µ¤ó¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¶À¤ÎÁ°¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤À¤«¤éÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤È¤«¤â¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤ê´¨¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡©
Æ£¸¶¡¡´¨¤µ¤òÂÑ¤¨¤ì¤ÐÂÑ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£¸¶¡¡»ç¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤òÃå¤¿²°¾å¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Á³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¤Î¿§¤È»ç¤Î¿åÃå¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·Ý½Ñ¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤êÆ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¯¥Ó¥ì¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£¸¶¡¡»ä¤Ï¹Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¢¤Ð¤é¹ü¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¹Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤à¤¯¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¥¯¥Ó¥ì¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡¡µÕ¤Ë¥¯¥Ó¥ì°Ê³°¤Ç¼Â¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡ËÜÅö¤Ë»£±Æ²ñ¤Ç¤Ï¥¯¥Ó¥ì¤Ð¤«¤êË«¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¤ª¿¬¤È¶»¤â¿ä¤·¤Ç¤¹¡£¶»¤Ï¿â¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤ï¤ó·Á¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¿¬¤â¥¦¥¨¥¹¥È¤Î³ä¤Ë¤ÏÂç¤¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëà»°ÅáÎ®¥Ü¥Ç¥£á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»Ð¤Ë¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡ÖÂÎ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¤ÎÉ½¸½¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥é¥¸¥³¥ó¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡Éã¤Î¼ñÌ£¤¬¥é¥¸¥³¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥é¥¸¥³¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º......¡£¤½¤ì¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£¸¶¡¡¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï³ä¤ÈÃ»¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£¸¶¡¡¤º¤Ã¤È¥é¥¸¥³¥ó¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¡¢Éã¤Ë¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ÍâÆüÇã¤Ã¤Æºî¤ê»Ï¤á¤¿¤é¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¥é¥¸¥³¥ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¸¥³¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÁàºî¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤ÈÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Âç²ñ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡©
Æ£¸¶¡¡¥è¥³¥â¡Ê¥é¥¸¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤µ¤ó¤Î½é¿´¼Ô¥³¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¥³¡¼¥¹¤Ï»Ò¶¡¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬³§¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢Âç¿Í¤è¤êÂ®¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°Æ³°¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ÏÁá¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤º¤ì¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Æ£¸¶¤µ¤ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Û¤É¥é¥¸¥³¥ó³¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ£¸¶¡¡¤½¤ì¤¬¤Ò¤½¤«¤ÊÌîË¾¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥³¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¾¯¤Ê¤¤Æ±À¤Âå¤ä½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÚÂ¼Èþ´õ»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë
¡üÆ£¸¶¥Ê¥ß¡¡
2000Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158cm¡¡B90 W55.5 H90¡¡
¼ñÌ£¡á¥é¥¸¥³¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥²¡¼¥à¡¡
ÆÃµ»¡áÆ°²èÊÔ½¸¡¢¥é¥¸¥³¥ó¡¡
¢þ2022Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ìÆ±Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤ËÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Î¥é¥¸¥³¥ó¤ÏÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÏÓÁ°¡£
¸ø¼°X¡Ú@fujiwaranami73¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@fujiwaranami73¡Û¡¡
Æ£¸¶¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØWAVES¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²ÏÀ¾ ÎË¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®Þ¼ æÆ¡¡¼Ì¿¿¡¿²ÏÀ¾ ÎË