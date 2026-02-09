岡山市立岡山中央公民館提供：岡山市 岡山市の岡山中央公民館が3月1日、開館します。 老朽化した旭公民館が新たに生まれ変わるもので、岡山中央中学校（岡山・北区蕃山町）の敷地内に建設されました。 新しい公民館は地上3階建てで、延べ床面積は1214.30㎡、岡山中央中学校の武道場とテニスコートを併設します。 また中学校と公民館が近いことから「地域と学校の連携ルーム」が設けられ、多世代