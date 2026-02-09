時としてタブーのように扱われる障がい者の性に関して、真摯に向き合い、活動を続けている女性がいる。漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』を監修した関西在住の小西理恵さんだ。小西さんは、30代で祖母を看取った経験を通し、「命の尊厳とは何か」を深く考えたこと、その当時、ずっと寄り添ってくれた訪問看護師の言葉がきっかけで、介護・福祉の道へ進んだという。その後、現場で小西さんが直面したのは、日常生活は支援されてい