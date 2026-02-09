ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、ブランド初となるサンリオキャラクターとのスペシャルなコレクション「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」が登場！ジェラート ピケのブランドアイコン”もこもこのボーダーアイテム”を「ハローキティ」と「シナモロール」が着用している特別なデザインに注目です☆ gelato pique(ジェラート ピケ)「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS(サンリオキャ