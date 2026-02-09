ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、ブランド初となるサンリオキャラクターとのスペシャルなコレクション「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」が登場！

ジェラート ピケのブランドアイコン”もこもこのボーダーアイテム”を「ハローキティ」と「シナモロール」が着用している特別なデザインに注目です☆

gelato pique(ジェラート ピケ)「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS(サンリオキャラクターズ)」

発売日：2026年3月11日(水)

販売店舗：sanrio house ルミネ新宿 ルミネ2店、sanrio house公式オンラインストアなど

「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、サンリオキャラクターと初コラボレーションした「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」コレクションが登場。

「ハローキティ」と「シナモロール」がジェラート ピケのブランドアイコンである”もこもこのボーダーアイテム”を着用している特別なデザインがあしらわれたカーディガンやセットアップがラインナップされます。

キッズサイズやベビーアイテムのほか、犬や猫のウェアも展開されるため、お揃いで楽しめるのも嬉しいポイントです。

雑貨はそれぞれのキャラクターの世界観を表現するためディテールまでこだわり、大人も楽しめるデザインに仕上げられています☆

【レディース】スムーズィーセットアップ／スムーズィーカーディガン／裏毛ロングパンツ

ラインナップ：

左：【レディース】スムーズィーセットアップ価格：14,300円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：フリー右：【レディース】スムーズィーカーディガン価格：12,430円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：フリー【レディース】裏毛ロングパンツ価格：8,690円カラー：ピンク、グレーサイズ：フリー

ライトブルーを基調にした、「シナモロール」をデザインのセットアップ。

「ハローキティ」や「タイニーチャム」ミルク瓶などを散りばめたカーディガンもラインナップされます。

【レディース】スムーズィーセットアップ（ハローキティ）

価格：14,300円

カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー

サイズ：フリー

ふわもこの衣装に身を包んだ「ハローキティ」と「シナモロール」デザインのセットアップ。

衣装に取り入れられたボーダー柄もおしゃれです。

「ハローキティ」はオフホワイトと

ピンク、

「シナモロール」はライトブルーと

ネイビーカラーで展開されます。

【レディース】スムーズィーカーディガン／総柄ショートパンツ（ハローキティ）

ラインナップ：

【レディース】スムーズィーカーディガン価格：12,430円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：フリー【レディース】総柄ショートパンツ価格：5,830円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：フリー

「ハローキティ」モチーフのボタンがあしらわれた、ジェラート ピケのロゴが入ったカーディガン。

様々な表情を浮かべる「ハローキティ」が総柄でデザインされたショートパンツもラインナップされます。

シナモンロールやアイスクリームのモチーフをボタンに取り入れた「シナモロール」デザインにも注目です。

【レディース】総柄ロングTシャツ／【CAT＆DOG】スムーズィープルオーバー

ラインナップ：

左：【レディース】総柄ロングTシャツ価格：5,830円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：フリー右：【CAT＆DOG】スムーズィープルオーバー価格：5,940円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：S／M／L

愛犬や愛猫と一緒にサンリオコーデが楽しめるファッションアイテム。

お家でのリラックスタイムにぴったりな一着です。

【KIDS】スムーズィーカーディガン／総柄ショートパンツ／スムーズィーボーダーソックス

ラインナップ：

【KIDS】スムーズィーカーディガン価格：8,910円カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビーサイズ：90／110【KIDS】総柄ショートパンツ価格：4,290円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：90／110【KIDS】スムーズィーボーダーソックス価格：2,970円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：9／12／15

親子でリンクコーデが楽しめるキッズウェアもラインナップ。

カーディガンやショートパンツ、ボーダーソックスが登場します。

ルームシューズ

価格：8,030円

カラー：ピンク、ライトブルー

サイズ：フリー

足元を華やかに演出してくれる、フワモコのルームシューズ。

ワッペン風にデザインされたモチーフがアクセントになっています。

トートバッグ／ベビモコぬいぐるみチャーム

ラインナップ：

トートバッグ価格：4,950円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：フリーベビモコぬいぐるみチャーム価格：5,940円カラー：レッド、ピンク、ライトブルーサイズ：フリー

普段使いしやすいトートバッグと、一緒にお出かけできるぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャームには”P”のロゴが足裏に刺繍された「ハローキティ」や

「シナモロール」も登場します。

総柄ポーチ／フェイスポーチ

ラインナップ：

総柄ポーチ価格：5,280円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：フリーフェイスポーチ価格：4,950円カラー：ピンク、ライトブルーサイズ：フリー

キャラクターの総柄デザインを使用した、大人かわいいポーチ。

お顔モチーフと取り入れたフェイスポーチもラインナップされます。

ブランド初となるサンリオキャラクターとのスペシャルなコレクション。

gelato pique(ジェラート ピケ)の「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS(サンリオキャラクターズ)」コレクションは、2026年3月11日より販売開始です☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post もこもこ衣装のハローキティとシナモロール！ジェラート ピケ「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」 appeared first on Dtimes.