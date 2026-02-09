もこもこ衣装のハローキティとシナモロール！ジェラート ピケ「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」
ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、ブランド初となるサンリオキャラクターとのスペシャルなコレクション「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」が登場！
ジェラート ピケのブランドアイコン”もこもこのボーダーアイテム”を「ハローキティ」と「シナモロール」が着用している特別なデザインに注目です☆
gelato pique(ジェラート ピケ)「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS(サンリオキャラクターズ)」
発売日：2026年3月11日(水)
販売店舗：sanrio house ルミネ新宿 ルミネ2店、sanrio house公式オンラインストアなど
「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、サンリオキャラクターと初コラボレーションした「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」コレクションが登場。
「ハローキティ」と「シナモロール」がジェラート ピケのブランドアイコンである”もこもこのボーダーアイテム”を着用している特別なデザインがあしらわれたカーディガンやセットアップがラインナップされます。
キッズサイズやベビーアイテムのほか、犬や猫のウェアも展開されるため、お揃いで楽しめるのも嬉しいポイントです。
雑貨はそれぞれのキャラクターの世界観を表現するためディテールまでこだわり、大人も楽しめるデザインに仕上げられています☆
【レディース】スムーズィーセットアップ／スムーズィーカーディガン／裏毛ロングパンツ
ラインナップ：左：【レディース】スムーズィーセットアップ
価格：14,300円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー右：【レディース】スムーズィーカーディガン
価格：12,430円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー【レディース】裏毛ロングパンツ
価格：8,690円
カラー：ピンク、グレー
サイズ：フリー
ライトブルーを基調にした、「シナモロール」をデザインのセットアップ。
「ハローキティ」や「タイニーチャム」ミルク瓶などを散りばめたカーディガンもラインナップされます。
【レディース】スムーズィーセットアップ（ハローキティ）
価格：14,300円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー
ふわもこの衣装に身を包んだ「ハローキティ」と「シナモロール」デザインのセットアップ。
衣装に取り入れられたボーダー柄もおしゃれです。
「ハローキティ」はオフホワイトと
ピンク、
「シナモロール」はライトブルーと
ネイビーカラーで展開されます。
【レディース】スムーズィーカーディガン／総柄ショートパンツ（ハローキティ）
ラインナップ：【レディース】スムーズィーカーディガン
価格：12,430円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー【レディース】総柄ショートパンツ
価格：5,830円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー
「ハローキティ」モチーフのボタンがあしらわれた、ジェラート ピケのロゴが入ったカーディガン。
様々な表情を浮かべる「ハローキティ」が総柄でデザインされたショートパンツもラインナップされます。
シナモンロールやアイスクリームのモチーフをボタンに取り入れた「シナモロール」デザインにも注目です。
【レディース】総柄ロングTシャツ／【CAT＆DOG】スムーズィープルオーバー
ラインナップ：左：【レディース】総柄ロングTシャツ
価格：5,830円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：フリー右：【CAT＆DOG】スムーズィープルオーバー
価格：5,940円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：S／M／L
愛犬や愛猫と一緒にサンリオコーデが楽しめるファッションアイテム。
お家でのリラックスタイムにぴったりな一着です。
【KIDS】スムーズィーカーディガン／総柄ショートパンツ／スムーズィーボーダーソックス
ラインナップ：【KIDS】スムーズィーカーディガン
価格：8,910円
カラー：オフホワイト、ピンク、ライトブルー、ネイビー
サイズ：90／110【KIDS】総柄ショートパンツ
価格：4,290円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：90／110【KIDS】スムーズィーボーダーソックス
価格：2,970円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：9／12／15
親子でリンクコーデが楽しめるキッズウェアもラインナップ。
カーディガンやショートパンツ、ボーダーソックスが登場します。
ルームシューズ
価格：8,030円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：フリー
足元を華やかに演出してくれる、フワモコのルームシューズ。
ワッペン風にデザインされたモチーフがアクセントになっています。
トートバッグ／ベビモコぬいぐるみチャーム
ラインナップ：トートバッグ
価格：4,950円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：フリーベビモコぬいぐるみチャーム
価格：5,940円
カラー：レッド、ピンク、ライトブルー
サイズ：フリー
普段使いしやすいトートバッグと、一緒にお出かけできるぬいぐるみチャーム。
ぬいぐるみチャームには”P”のロゴが足裏に刺繍された「ハローキティ」や
「シナモロール」も登場します。
総柄ポーチ／フェイスポーチ
ラインナップ：総柄ポーチ
価格：5,280円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：フリーフェイスポーチ
価格：4,950円
カラー：ピンク、ライトブルー
サイズ：フリー
キャラクターの総柄デザインを使用した、大人かわいいポーチ。
お顔モチーフと取り入れたフェイスポーチもラインナップされます。
ブランド初となるサンリオキャラクターとのスペシャルなコレクション。
gelato pique(ジェラート ピケ)の「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS(サンリオキャラクターズ)」コレクションは、2026年3月11日より販売開始です☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post もこもこ衣装のハローキティとシナモロール！ジェラート ピケ「GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」 appeared first on Dtimes.