ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年2月8日（日）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 105 - 99 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われ