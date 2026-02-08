ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2026年2月8日（日）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 105 - 99 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし20-21で終了する。

第2クォーターは両チーム譲らず41-42で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し79-71で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし105-99で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は28:22出場、18得点、0アシスト、1リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-08 13:25:06 更新