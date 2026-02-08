『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した加藤玲菜先日グラビアデビューするや否や、SNSで瞬く間にバズを巻き起こした加藤玲菜（かとう・れな）が、2月9日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』のグラビアに登場。圧倒的な存在感をまとい、2026年グラビア界の主役候補が、週プレ初参戦。【写真】加藤玲菜の初登場グラビア＊＊＊【とにかくピンクが好き】――人生で2回目（週プレでは初）のグラビア撮影はどうだった？加藤最初