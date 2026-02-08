お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（４８）の妻・あいさんが７日までにオフィシャルブログを更新し、尾形が入院していたと明かした。「実は、、、」と題して投稿。「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが、すでに昨日、番組とかでは、言っていたので、、実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と伝えた。「心配させられないし、パパは病院でしっかり療養できてるし、私もお仕事が