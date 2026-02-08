長い間、同じようなヘアスタイルを続けてきたけれど、そろそろイメージを変えたい。今はどんなスタイルがおすすめ？ ── 編集部のイチオシは「ウルフヘア」。長さを大きく変えなくても、印象をアップデートできるのが魅力です。大人世代は、軽さや動きだけでなく、品の良さも重視したいところ。そこで今回はInstagramで注目されているスタイルの中から、ウルフ特有の段差やくびれを活かしたエレガントなデザインに注