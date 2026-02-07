今日7日(土)12時51分、東京地方に「大雪注意報」が発表されました。東京地方では明日8日(日)昼前まで大雪による交通障害に注意が必要です。東京地方(多摩西部)に「大雪注意報」今日7日(土)12時51分、東京地方(多摩西部)に「大雪注意報」が発表されました。12時間最大降雪量は8センチの予想です。東京地方では明日8日(日)昼前まで大雪による交通障害に注意が必要です。関東甲信地方では今日7日(土)昼過ぎから明日8日(日)夕方にかけ