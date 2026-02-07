「最近、なんだか気分が上がらない」。その原因、冬の冷えや乾燥、早春の花粉では？ さらに寝不足、疲労困憊とくれば、悩みはもう大渋滞。そんなモヤモヤをすべて吹き飛ばす、スーパーヒーローのような家電＆ギアを一挙紹介！＊＊＊大谷翔平選手は1日10時間以上眠り、NBAのレブロン・ジェームズ選手は年間150万ドルを体のケアに費やすと聞く。多忙な日々の中でそれだけ睡眠時間を確保することは簡単ではないし、疲労回復に