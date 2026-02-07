疲労困憊も季節のお悩みも一気解決！ウェルビーイング家電＆ギア11選

「最近、なんだか気分が上がらない」。その原因、冬の冷えや乾燥、早春の花粉では？ さらに寝不足、疲労困憊とくれば、悩みはもう大渋滞。そんなモヤモヤをすべて吹き飛ばす、スーパーヒーローのような家電＆ギアを一挙紹介！

＊ ＊ ＊

大谷翔平選手は1日10時間以上眠り、NBAのレブロン・ジェームズ選手は年間150万ドルを体のケアに費やすと聞く。多忙な日々の中でそれだけ睡眠時間を確保することは簡単ではないし、疲労回復に巨額を投資することなんて到底真似できない。しかし、パフォーマンス維持に回復が不可欠なのは、トップアスリートも私たちも同じだ。

「睡眠こそ最大のリカバリー」と言われるが、物理的に時間を増やせないのなら、睡眠の質の向上を目指そう。寝具へのこだわりはもちろん、空気や音など寝室環境を整えるだけでも、眠りの深さは変わってくる。

仕事中の疲労には、スキマ時間に使えるマッサージ器が有効だ。最近は単なる気休めレベルではない、ガチなアイテムが増えている。

そして、トレンドのリカバリーウェアも見逃せない。今は体に鞭打ち、24時間働く時代ではない。衣服でもリカバリーを意識し、24時間カラダを労わる時代なのだ。

＜疲労回復＆睡眠改善＞

「疲れが取れにくくなった。しんどいなぁ」。「最後にぐっすり眠れたのはいつだろう」年齢を重ねると直面する、そんな悩み。解決の糸口は、いつもの家電やギアを最新のモノにアップデートすることにあるかも。

1. 快眠へ導いてくれる包み込まれるような安心感

nishikawa

「suyara #001 Dots マットレス ベッドマットレスタイプ」（シングル：4万4000円／セミダブル：6万500円／ダブル：7万7000円）

「スヤラ」はどんな体型、姿勢でも身体を点で支え、やさしく受け止めます。これによって、nishikawa史上最高のコストパフォーマンスを実現しました。ぜひ快眠をご体感ください（nishikawa 広報担当 森 優奈さん）

異なる2素材を組み合わせたハーモニーウェーブ構造と特許取得のスマートスリット加工により、体の圧力を分散。反発力と吸収力があって寝返りしやすく、包み込まれるような安心感で眠りにつける。

▲マットレスカバーは簡単に取り外せるので、お手入れも簡単。常に清潔な睡眠環境がキープできる

2. イスに座ってすぐ開始。筋肉の奥深くまで届く本格マッサージ

マイトレックス

「REBIVE SEAT」（3万9600円）

2つのマッサージガンと4つのもみ玉が連動し、まるで人の手で押し込まれるようです。座るだけで振動と指圧が同時に届くため、日常的に溜まりやすい腰や背中の重だるさケアに手放せません（マイトレックス PR担当 滝川紫萌さん）

最大振動数は毎分1800回。イスの背もたれに設置するだけの完全ハンズフリーでケアを受けられるシート型マッサージガン。自分では手が届きにくい背中や腰、肩甲骨周りのケアにも最適だ。

▲深層8mmストロークの採用により、一般的なシートマッサージャーでは届かない筋肉の奥深くまで刺激が届く

3. 仕事中も休日も着用OK。着るだけで体をリカバリー

ReD

「バイタルテック ダンボールニット モックネック長袖 （一般医療機器）」（9350円）

ワンマイルウェアとしてはもちろんのこと、ジャケットの下に着用いただける薄さなので、ビジネスシーンでも活躍。家でも外出先でも着るだけでリカバリー効果を発揮します（ReD VITALWEAR ブランド本部 PR 木皿春香さん）

着るだけで血行促進、疲労回復、ハリ・コリ改善、疲労軽減といった効果が期待できるリカバリーウェア。軽量で保温性が高く、吸水速乾性があってシワにもなりにくく、さまざまシーンで重宝。

▲8つの天然鉱石を練り込んだ特殊繊維「バイタルテック」を使用。遠赤外線効果で血行促進や疲労回復を促してくれる

4. 疲れた時、首にかけるだけ。4つの揉玉が首筋をもみほぐす

アテックスルルド

「ネックマッサージャー プロ」（6800円）

プロの指圧を研究した「プロもみモード」の心地よさは、デスクワーク疲れの強い味方。首・肩だけでなく腕や脚のケアにも対応する、短時間でリセットしたい方へオススメです（企画マーケティングユニット ユニットリーダー 田代晶子さん）

仕事の休憩時などに首にかけるだけですぐ使えるネックマッサージャー。3つのモードを搭載しており、簡単に操作可能。強さの調整はベルトを腕にかけて引っ張って行う。

▲4つのもみ玉が上下連動して動いてマッサージ。首をしっかりつかむ独自構造で深いところにあるコリまで刺激が届く

5. 上質の休息時間を過ごせる 二重構造の折り畳みマットレス

SLEEPY TOFU

「スリーピー・いなり」（シングル：3万9800円／セミダブル：4万4800円）

機能性がありながら軽量で、折り畳んだ時のコロンとした姿が可愛らしく、座椅子やソファとしても使用できます。自分や家族用はもちろんですが、来客用にも購入される方も多いです（Sleepy Tofu Japan チーフマネージャー 施 清元さん）

人気マットレス「スリーピー・とうふ」の二重構造を踏襲。上層は6cmの高弾性ウレタンフォーム、下層は衝撃に強いEPE緩衝材で、EPEは重量がウレタンの約半分。熱や湿気を遮断する特性がある。

▲三つ折りに畳むことができ、畳むと俵型のコロンとした姿に。女性でも簡単に持ち運べる軽さも魅力

6. 疲労回復は頭皮から。自宅で楽々本格ヘッドスパ

ミーゼ

「ニードルヘッドスパ EMS」（2万9700円）

バスタイムでの使用がおすすめ。シャンプーと併せることで、ニードル形状のアタッチメントが汚れを落とし、EMSが心地よく頭皮にアプローチし、毎日の洗髪時間をリフトケア習慣へと導きます（ヤーマン 広報 小南絢音さん）

先端をとがらせたニードル形状のアタッチメントと新搭載のEMSで心地よくケアができるヘッドスパマシン。鋭いニードルブラシが頭皮の筋肉を深く刺激し、ラウンド形状でしっかり揉み上げる。

▲人の指を再現した揉み出しアタッチメントに付け替え可能。こちらは顔や首、肩周りのケアにも最適だ

7. ウイルスを徹底除去。快眠仕様の寝室に空気が変わる

GOKUMIN

「NERU BREEZE」（9098円）

寝室や子ども部屋、書斎など日常の空間を手軽に快適へ変えます。約6カ月（約2200時間）ごとにフィルターの交換時期をお知らせし、ワンタッチで交換できる手軽さも魅力です（KURUKUR 商品広報担当 B.A.さん）

高性能4層フィルターによって花粉やウイルス、ニオイを約99.9％除去し、清潔な空気を維持して快眠をサポート。静音設計やチャイルドロックなど、寝室での利用に特化した機能も見逃せない。

8. 疲労回復ギアの最新トレンドは、「疲労が溜まりにくい服」を選ぶこと

SIXPAD

「Recovery Wear パーカー」（1万3200円）

「Recovery Wear テーパードパンツ（1万3200円）

外にも来て行けるリカバリーウェアです。ベーシックなカラーとデザインで使いやすく、私は仕事にもよく着ていて、日中から疲労を溜めずに過ごすことができています（SIXPAD PR 松澤奏萌さん）

血行を促進する特殊繊維「メディキュレーション」を採用しており、着るだけで疲労回復できる。高い洗濯耐性で効果が持続するので、デイリーウェアとしてガンガン着用してOK。

9. 病みつきの着心地に包まれて毎日ぐっすり

SIXPAD

「Recovery Wear スリープトップ」（1万3200円）

「Recovery Wear スリープパンツ」（1万3200円）

レーヨンを多く配合したしっとりとしたなめらかな生地は、一度着たら病みつきになるという声を多くいただいています。個人的にもリカバリー関係ないぐらい生地が好きなパジャマです（SIXPAD PR 松澤奏萌さん）

ウェアと同様に「メディキュレーション」を採用したパジャマで、寝ている間に疲労回復やコリ・ハリの緩和につながる。全身を包み込むような着心地の良さがスムーズな入眠を誘う。

10. 1日1個を就寝前に！ 翌朝の疲労感・眠気の軽減をサポート

森下仁丹

「機能性表示食品 テアニン・ゼリー」（3888円）

ほんのり柚子味で食べやすく、シュガーフリーなので就寝前に摂取するのにもピッタリ。「朝が弱いので、寝起きをスッキリさせたい」。そんなお悩みをお持ちの方はぜひお試しください（森下仁丹 広報 池田泰子さん）

玉露や抹茶に多く含まれるアミノ酸の一種、L-テアニンを200mg配合することにより、睡眠改善効果が得られるゼリータイプの機能性表示食品。1袋30個入りで約30日分。

▲リラックス成分を増やすL-テアニンが、同じ睡眠時間でもより長く寝たような満足感を与え、起床時の疲労回復感も高めると報告されている

11. 気になる音をシャットアウト。安眠環境は耳から作る

※機能性表示：本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンは、質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートすることが報告されています。

アンカー・ジャパン

「Soundcore Sleep A30」（2万9990円）

周囲の音やいびきが気になって眠りにくさを感じている方にオススメ。耳にやさしくフィットする約3gの薄型設計と、自動最適化するノイズキャンセリングで、横向き寝でも快適な眠りをサポートします（アンカー・ジャパン 広報担当）

一人ひとりの耳の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果を自動で最適化する機能を搭載した睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン。アプリとの連動でより効果的な利用が可能。

▲長時間移動時の睡眠でも活躍。連続再生は最大14時間で、出張の帰りから自宅での就寝まで継続して使える

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P76-79ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION イラスト／金子"LEEGET"祐樹＞

【関連記事】

◆自分の睡眠・体調を解き明かす？ 最大14日間も連続使用できて自分の状態を見える化できる「SOXAI RING2」とは

◆横の人のいびきを低減!? アンカーの睡眠特化型イヤホンで静かな睡眠環境を

◆夜だけ装着、7日間ノーチャージ！ガーミン初の“睡眠特化”アームバンド