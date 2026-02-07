米エンターティンメントニュース「アクセス・ハリウッド」は６日（日本時間７日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）のインタビュー動画を公開した。大谷は「ＤＥＣＯＹＳＡＶＥＳＯＰＥＮＩＮＧＤＡＹ（邦題＝デコピンのとくべつないちにち）」を出版したいきさつ、売り上げを全額寄付する理由などを語っている。出版のきっかけは長女の誕生だという。米国で発売された３日（同４日）の自身のインスタグラムには、デコ