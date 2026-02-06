マーシャルワールドジャパンが、大阪・本町に格闘技ジム「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」を2026年2月16日にオープンします。JBJJFアダルト黒帯全日本王者による直接指導を受けられる、格闘技専門ジムです。 マーシャルワールドジャパン「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」  オープン日：2026年2月16日所在地：大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階アクセス：大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分電話番号：