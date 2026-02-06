マーシャルワールドジャパンが、大阪・本町に格闘技ジム「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」を2026年2月16日にオープンします。

JBJJFアダルト黒帯全日本王者による直接指導を受けられる、格闘技専門ジムです。

マーシャルワールドジャパン「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」

オープン日：2026年2月16日

所在地：大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

アクセス：大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分

電話番号：06-4256-2921

初心者向けの基礎から試合でも使える技術を丁寧に指導するカリキュラムが用意されています。

ブラジリアン柔術、キックボクシング、MMAの指導を行う格闘技専門ジムです。

トレーニングマシンとサンドバックも併設されています。

本町駅徒歩5分の好立地

大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分の立地です。

アクセスが良好で、忙しい日常でも無理なくトレーニングを習慣化できる環境が整っています。

格闘技ショップ併設

関西初となるマーシャルワールドショップが併設されています。

グローブ、道着、サポーターからアパレルまで、必要な商品をすぐに手に入れられます。

黒帯全日本王者の直接指導

JBJJFアダルト黒帯全日本王者が直接指導を行います。

初心者向けの基礎から試合で使える技術まで、論理的かつ丁寧にレクチャーされます。

トレーニングマシン完備

最新のトレーニングマシンが完備されています。

格闘技とフィットネスを両立でき、筋力・持久力を効率的に強化できる環境です。

サンドバック完備

サンドバックが設置されており、本格的な打撃トレーニングが可能です。

男女別更衣室＆無料シャワー完備

清潔な更衣室とシャワーが完備されています。

仕事帰りや予定がある時でも、トレーニング後の汗を流してから帰宅やお出かけが可能です。

各種レンタル可能

道着やウェアなどの各種レンタルサービスが用意されています。

荷物を減らしたい時や、急に時間が空いた時でも、手ぶらで来館できます。

プレオープン＆オープニングキャンペーン

プレオープン期間：2026年2月9日〜13日

内容：無料体験会、オープンマット

プレオープン期間中は無料体験会やオープンマットが開催されます。

オープニングキャンペーン：先着30名様

特典：入会金無料＋月会費2か月無料＋道着プレゼント

先着30名様に入会金無料、月会費2か月無料、道着プレゼントの特典が用意されています。

ジム概要

名称：ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI

所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

電話番号：06-4256-2921

Mail：afg-osaka@mwjapan.jp

HP：https://afg-osaka.com/

SNS：https://www.instagram.com/afg_osaka_honmachi

本町駅から徒歩5分の好立地で、関西初のマーシャルワールドショップも併設されています。

初心者から経験者まで、充実した環境でトレーニングを行える施設です。

よくある質問

Q. オープン日はいつですか？

2026年2月16日にオープンします。

Q. プレオープン期間はありますか？

2026年2月9日〜13日にプレオープン期間があり、無料体験会やオープンマットが開催されます。

Q. オープニングキャンペーンの内容は？

先着30名様に、入会金無料＋月会費2か月無料＋道着プレゼントの特典があります。

Q. 最寄り駅からのアクセスは？

大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分です。

Q. 手ぶらで来館できますか？

道着やウェアなどの各種レンタルサービスがあるため、手ぶらで来館できます。

