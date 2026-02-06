「応援」ではなく「共闘」へ…井上監督と分かち合った熱量枯れ果てた喉から絞り出す声は、沖縄の空に熱く響いた。中日の春季キャンプで臨時コーチを務めた川崎宗則内野手（栃木ゴールデンブレーブス）が6日、4日間の全日程を終えた。井上一樹監督から明るい川崎の活気を期待されて参加したが、最終日の声は完全に潰れていた。「自分のすべてを出せるのか」という指揮官との約束を、文字通り心身を削って守り抜いた。開口一番「