SNSで知り合った相手から投資話を持ちかけられ、大分市の60代女性が約6000万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、大分市に住む60代女性は去年9月下旬、投資に関するLINEのグループに追加され、偽のアプリをダウンロードしました。このLINEグループで投資に関する情報を受け取り、興味を持った女性は投資の先生を名乗る人物と連絡を取るようになりました。 その後、去年10月に女性が指定