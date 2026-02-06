６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．３３ポイント（０．２５％）安の４０６５．５８ポイントと続落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国の金融政策動向が気がかりだ。市場関係者の間には、春節（２月１５〜２３日）前に金融緩和が打ち出されるとの観測があるものの、現時点で発表の兆しはない。仮想通貨や金先物などが急落する中、世界の金融市場が混乱するとの警戒感もくすぶっている