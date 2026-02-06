６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．３３ポイント（０．２５％）安の４０６５．５８ポイントと続落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国の金融政策動向が気がかりだ。市場関係者の間には、春節（２月１５〜２３日）前に金融緩和が打ち出されるとの観測があるものの、現時点で発表の兆しはない。仮想通貨や金先物などが急落する中、世界の金融市場が混乱するとの警戒感もくすぶっている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。当局の産業支援策が再びクローズアップされ、足もとで売りが続いたハイテク株などには買い戻しが入った。指数はプラス圏で推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、酒造の下げが目立つ。舎得酒業（６００７０２／ＳＨ）が３．６％安、四川水井坊（６００７７９／ＳＨ）と江蘇今世縁酒業（６０３３６９／ＳＨ）がそろって３．１％安、山西杏花村フェン酒（６００８０９／ＳＨ）が２．８％安、貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が２．６％安で引けた。

不動産株もさえない。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が３．３％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．７％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）と緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）がそろって１．８％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．７％ずつ下落する。金融株、産金株、軍需・宇宙産業株、運輸株、メディア関連株なども売られた。

半面、ハイテク株の一角は物色される。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が８．０％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が７．８％高、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が３．４％高、スマートシティ関連の雲賽智聯（６００６０２／ＳＨ）が２．０％高、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が１．６％高、で取引を終えた。エネルギー株、非鉄株、公益株、自動車株、医薬株も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７４ポイント（０．２８％）安の２６２．９３ポイント、深センＢ株指数が０．０１ポイント（０．００％）高の１２４４．３６ポイントで終了した。

