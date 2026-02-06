元セクシー女優でタレントのみひろがマイホームを購入した年齢を明かし、一同を驚かせる場面があった。【写真】みひろのマイホームに「遊び行きたい」と言ったら…やんわり断られた女性タレント2月5日（木）の『私が愛した地獄』では、前回に続いてラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の