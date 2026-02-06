みひろがマイホームを購入した年齢に驚き！しかし…共演者からの一言で真顔に「えっ」

元セクシー女優でタレントのみひろがマイホームを購入した年齢を明かし、一同を驚かせる場面があった。

【写真】みひろのマイホームに「遊び行きたい」と言ったら…やんわり断られた女性タレント

2月5日（木）の『私が愛した地獄』では、前回に続いてラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、鈴木奈々、益若つばさ、みひろという“バツイチ”の共通点を持った3人が本音トークを繰り広げた。

3人が再婚願望や2度目の結婚の理想像について語っていくなか、益若は「自立してる女性はモテないと言われる」という世間の声に対して、「だんだん40歳を超えてくると『自立してる女性のほうがいいんじゃない？』って思う」と持論を展開する。

すると、この話を聞いていたみひろが「家も持っちゃってるから私…」と意外な告白を。

これに同じくマイホーム購入が話題になった鈴木は驚きながら「何歳で買いました？」と質問すると、みひろは「27歳」と回答し、そのスピードに一同をさらに驚かせた。

そこから「今度遊びに行きたい」と発言した鈴木に対して、「いやいや奈々ちゃんのお家とかでね…」とやんわりお断りするみひろ。それでも引かない鈴木が「ダメですか？行っちゃ」とあらためて聞くと、「えっ」と真顔になる事態に。

まさかの反応に「嫌そうなんですけど…」と鈴木が困惑していると、みひろは「（このロケが）初めましてだし緊張しちゃう」と笑いながら難色を示した理由を語った。

このやりとりを見ていたスタジオのRIHOは「絶対に家には入れたくないって」とコメントし、ぺえも「ちゃんと断られてたね、鈴木奈々」と笑っていた。