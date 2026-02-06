韓国サッカー界に悲報がもたらされた。かつてアビスパ福岡でもプレーした韓国代表MFウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン）が今季絶望の怪我を負ったのだ。韓国メディア『OSEN』は「ホン・ミョンボ監督がため息...韓国サッカー界にまたしても悲報。ウォン・ドゥジェが今シーズン絶望。ワールドカップ出場危ぶまれる。肩の手術で、リハビリに５か月間は必要な見込みだ」と報じた。「ホール・ファッカンは４日、公式チャンネル