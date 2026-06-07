田中碧がプレミアで掴んだ手応え北中米ワールドカップ（W杯）に向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6月6日、練習を実施した。練習後に取材に応じたMF田中碧は、プレミアリーグでの1年を振り返り「総じて思った以上にやれた」と手応えを語る一方、「頭と技術で（足りないところは）隠せる」と冷静な自己分析でW杯に臨む姿勢を示した。プレミアリーグという舞台は、選手の本質を剥き出しに