北中米W杯に出場するノルウェー代表【写真：ロイター】FOOTBALL ZONE

ノルウェー代表がヴァイキング風の集合写真を公開 「いかつすぎ」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯に出場するノルウェー代表の、ヴァイキング風集合写真が話題だ
  • 選手がヴァイキングの衣装を身にまとう独特な集合写真
  • SNSでは「超格好いい」「ハーランド似合うな」などの声が寄せられた
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