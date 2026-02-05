ビッグマンのファウルトラブル＆小酒部の好守で主導権を握る 2月4日、アリーナ立川立飛（東京都立川市）で東アジアスーパーリーグ（EASL）のアルバルク東京vsニュータイペイ・キングスが開催された。グループリーグ暫定首位のA東京は立ち上がりから終始主導権を握り、92-79で勝利。予選ラウンド4連勝を飾り、3月18日よりマカオで開催されるEASLファイナルズの出場権を獲