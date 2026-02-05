嵐の松本潤が2月4日、自身のInstagramを更新。「パリ散歩」と題し、ルーヴル美術館を訪れた様子を公開した。 （関連：【画像】松本潤、ラフな服装でルーヴル美術館をめぐる） 松本は、2月3日投稿のInstagramで「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告し、パリで開催意中のゲルハルト・リヒター展を満喫する姿