プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が5日に自身のインスタグラムを更新し、インフルエンザに関する“誤解”に言及した。木下氏は「『A型にかかったから、もう今年の冬はインフルエンザにならないですよね？』最近、外来で本当に多く聞かれる質問です」と切り出すと「ですが結論から言うと、全くそんなことはありません。インフルエンザには主にA型とB型があり、そ