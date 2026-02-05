2月6日に公開される浜辺美波とSnow Man 目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』に新木優子が出演していることが明らかになった。 参考：『ほどなく、お別れです』エピソードPV第1弾公開浜辺美波×目黒蓮のキャラビジュアルも 本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画化する人間ドラマ