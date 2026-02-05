TSMCは、熊本県菊陽町に建設中の熊本第2工場で、国内初となる3ナノメートルの最先端半導体を量産する計画を明らかにしました。 【写真を見る】TSMCが国内初『3ナノ半導体』を熊本第2工場で量産へ魏CEOが高市総理に報告 ※ナノ＝10億分の1 今日（5日）午前10時半ごろ、総理官邸に入ったTSMCの魏哲家（ギ・テツカ）CEOは高市総理と面会しました。 TSMC 魏哲家 CEO「この熊本第2工場は、半導体生産においてTSMCの3ナノ技