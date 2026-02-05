モナコは、所属する元フランス代表MFポール・ポグバをチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外したようだ。4日、フランス紙『レキップ』が伝えている。現在32歳のポグバはドーピング物質の誤摂取で18カ月の出場停止処分を科された後、昨夏に2年契約でモナコに加入。昨年11月に約26カ月ぶりの実戦復帰を果たしたが、ここまで公式戦3試合の出場でプレー時間もわずか30分にとどまっており、現在はふくらはぎの負傷で戦列