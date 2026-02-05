宮城県読売新聞オンライン

利用者からの苦情で、サウナにスマホ持ち込みが判明…市議辞職 宮城

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮城・富谷市の小松大介議員が2日、議員を辞職した
  • 富谷市内のサウナにスマートフォンを持ち込んだとし、辞職勧告決議案が可決
  • サウナの利用者から苦情のメールがあり、事実が判明したという
