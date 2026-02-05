ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 利用者からの苦情で、サウナにスマホ持ち込みが判明…市議辞職 宮城 宮城県 政治家の不祥事 時事ニュース 読売新聞オンライン 利用者からの苦情で、サウナにスマホ持ち込みが判明…市議辞職 宮城 2026年2月5日 10時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城・富谷市の小松大介議員が2日、議員を辞職した 富谷市内のサウナにスマートフォンを持ち込んだとし、辞職勧告決議案が可決 サウナの利用者から苦情のメールがあり、事実が判明したという 記事を読む おすすめ記事 狩野英孝「家が特定されました」に大慌て 1枚の写真投稿で思わぬ事態に 2026年2月4日 17時40分 星野源、妻・新垣結衣とのデート明かす「放送されたらなかなか行けなくなっちゃうから…」 2026年2月4日 13時57分 中年がヒザを壊してしまう靴。「格安品も高級品もNG」その特徴とは 2026年2月4日 15時54分 江口のりこ 遺恨がある人気芸人を実名告白 ＮＨＫの廊下ですれ違うも「シカトされて」 2026年2月2日 21時31分 無人生花店で男が草花やコケをムシャムシャ…花瓶の水も飲み干す 3時間で店内は無残な姿に 韓国・ソウル 2026年2月4日 19時49分