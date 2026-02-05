スターラックス航空は、台北/桃園〜プラハ線を8月1日に開設する。当初は火・木・土曜の週3往復を運航し、10月から月曜を追加した週4往復とする。機材はエアバスA350-900型機を使用する。スターラックス航空にとって、ヨーロッパへの乗り入れは初めて。プラハ空港では初年度に、95,000人以上の利用を想定している。チェコは半導体産業を強化しており、台湾積体電路製造（TSMC）が工場を設けている、ドイツ・ドレスデンにも近い。両