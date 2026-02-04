岡田結実 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

岡田結実が第1子出産を発表「地球にビックラブです」

  • 岡田結実が4日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した
  • 「本当に感謝してもしきれないくらいに地球にビックラブです」と報告
  • 「自分自身の人生、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」とした

◆岡田結実が第1子出産を報告

