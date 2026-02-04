県選挙管理委員会は4日、山形県真室川町の期日前投票所で、有権者に投票用紙を誤って交付する事案が発生したと発表しました。 県選管によりますと、4日の午前10時ごろ、真室川町役場に設けられた期日前投票所ですでに1月30日に小選挙区と比例代表の期日前投票を済ませていた有権者に対し、投票用紙を誤って渡したということです。 この有権者が、4日に改めて最高裁判所裁判官の国民審査の投票を行うために訪れた際、係員が国民審