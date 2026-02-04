宝塚歌劇団の村上浩爾社長が４日、兵庫・宝塚大劇場内で記者懇親会を行い、劇団員の私設ファンクラブでのチケット販売について、正式に契約書を結び、これまで曖昧だったファンクラブ内での“取次料”について、実費相当と明記することを明かした。正式な契約書は７月の雪組公演から結ぶ。チケットに上乗せする金額については、「チケットを販売で上乗せする金額を明示するよう、契約書には加える」という。上乗せ金額はこれま