池松壮亮＆浜辺美波 放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の池松壮亮、浜辺美波が３日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた節分祭に登場した。【写真】池松壮亮＆浜辺美波、成田山不動尊で行われた節分祭の模様池松は、大勢の参拝客を前にした豆まきを終え、「秀吉と寧々のゆかりの地である大阪で、浜辺さんと2人一緒に豆をまくことができて、とてもいい思い出になった」と感無量の様子。「今日いただ