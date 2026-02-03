スズキ株式会社は、小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」の一部仕様変更を実施し、2026年1月30日から受注を再開、同年7月1日に発売すると発表した。 今回の改良では、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱抑制機能を標準装備し、安全性能を強化したほか、ACCやコネクテッドサービスへの対応など快適性も向上させた。また、新色グラナイトグレーメタリックを新たに設定しを含む全7色展開となった。興味のある方は