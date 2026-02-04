社長に乞われて中途入社し会社に貢献したとしても、理不尽な理由で切り捨てられることがある。投稿を寄せた茨城県の50代男性（エンジニア／年収1000万円）は、まさにそんな体験をした1人だ。男性は、従業員150人ほどの中小企業に中途入社したのだが……。「7年目に入った頃、社長が突然私の部屋に来て、会社やめてくれって言われたとき、この会社終わったと思った」急な社長の言葉の裏には、一体何があったのだろうか。（文：境井