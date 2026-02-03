大正12年創業、栃木の米菓・スナックメーカー・ひざつき製菓と人気キャラクター『おぱんちゅうさぎ』がコラボしたお菓子が、2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売される。＞＞＞『おぱんちゅうさぎ』コラボお菓子のパッケージをチェック！（写真4点）『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に！」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿