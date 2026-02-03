【おぱんちゅうさぎ】ひざつき製菓ポテチやえびせん、岩下の新生姜ともトリプルコラボ！
大正12年創業、栃木の米菓・スナックメーカー・ひざつき製菓と人気キャラクター『おぱんちゅうさぎ』がコラボしたお菓子が、2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売される。
『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に！」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
そんな『おぱんちゅうさぎ』とコラボしたお菓子「おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味」、「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」および岩下食品の「岩下の新生姜（R）」とトリプルコラボした「おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ」が登場する。
「おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味」は、『おぱんちゅうさぎ』の世界観に合わせ、アメリカンなチーズたっぷりピザをイメージして開発したオリジナル商品。チーズパウダーとピザパウダーを別々に調合したこだわりの味を、背徳感MAXな付着率で仕上げている。
「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」は、『おぱんちゅうさぎ』と桜の季節、そしてピンクをテーマに、ひざつき製菓の人気商品「しみわたるえびせん」をカスタマイズした商品。桜えびを50％配合し、濃厚な海老の旨みと上品な甘みがパワーアップ。パッケージもピンクを基調とした春らしいデザイン。4月発売のため、ちょうど桜の季節に間に合わない「さくら、散る…」という不憫なパッケージですが、急遽、先行発売が決まったことで逆に間に合ってしまいました……。
そして「おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ」は、同郷・栃木市の企業として2014年より継続的にコラボ商品を販売している岩下食品の「岩下の新生姜（R）」と
『おぱんちゅうさぎ』のトリプルコラボ商品。さくっと軽い食感のつな旨揚げを、爽やかな酸味が特徴の「岩下の新生姜パウダー」を使用して美味しく仕上げている。「岩下の新生姜（R）」をテーマにしたピンクデザインの『おぱんちゅうさぎ』に加え、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ（R）」も本商品オリジナルデザインとなっているスペシャルパッケージだ。
