¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤¬2026Ç¯2·î3Æü¡¢¹Â¤Î¸ý±ØÁ°¡ÊÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡Ë¤Ç±þ±ç±éÀâ¤ËÎ×¤ó¤À¡£½°±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÈÌîÅÞÈãÈ½¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ£°ì¤Î»ñ¸»¤Ï¿Íºà¤À¤È¤·¡¢¿Íºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë