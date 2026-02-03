俳優の鈴木福（21歳）が、2月2日放送のラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（TOKYO FM）に出演。大学での学びを通じて「いろんな角度で自分の俳優業であったりとか、業界の将来みたいなことを考えられるようになっている」と、現在の充実ぶりを語った。映画「ヒグマ！！」の宣伝を兼ねてゲスト出演した鈴木。大学受験の際、パーソナリティの山崎怜奈から「ご縁があって色々と本当に教えていただいた」という間柄で、