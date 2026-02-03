3日昼ごろ、大館市の寺で火事があり、護摩堂など3棟を焼きました。けがをした人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと、3日午前11時55分ごろ、大館市字観音堂の弘法寺の関係者が、護摩木を焚き上げている護摩堂の中から炎が上がっているのを見つけ、消防に通報しました。火は約2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての護摩堂が全焼したほか、木造平屋建ての本堂1棟と、木造一部2階建ての住家1棟の一