【「ポケパーク カントー」オープン記念 スタンプラリー・特別装飾】 開催期間：2月5日～4月5日 ※遊園地休園日を除く ※一部装飾は4月5日以降も実施予定 場所：遊園地「よみうりランド」 遊園地「よみうりランド」は、2月5日開業予定のポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオープンを記