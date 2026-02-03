「ポケパーク カントー」オープン記念！ よみうりランドでスタンプラリーや特別装飾などを実施フードやドリンクも「ポケパーク」仕様に
遊園地「よみうりランド」は、2月5日開業予定のポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオープンを記念して、2月5日から4月5日まで、ラリーイベントや特別装飾などを実施する。
園内4カ所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーや、アトラクションやゴンドラ乗り場、入園口周辺などに「ポケパーク カントー」仕様の装飾を実施するほか、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクを「ポケパーク カントー」のデザインのパッケージで提供するなど、新施設のオープンを遊園地全体で盛り上げる。
「ポケパーク カントー」オープン記念 スタンプラリー・特別装飾
開催期間：2月5日～4月5日
※遊園地休園日を除く
※一部装飾は4月5日以降も実施予定
場所：遊園地「よみうりランド」
「ポケパーク カントー」オープン記念スタンプラリー
料金：無料 ※ラリー用紙がなくなり次第終了
ラリー用紙配布場所：正面入園口スカイゲート、お化け屋敷前のりもの券売場
期間中、園内4カ所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーイベントが実施される。
「ポケパーク カントー」オープン記念スタンプラリー
ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾
期間中、ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）が「ポケパーク カントー」仕様に装飾される。
ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾
入園口・園内装飾
対象エリア：正面入園口スカイゲート周辺、フラッグストリート
期間中、遊園地入園口及び園内の一部エリアに「ポケパーク カントー」仕様のフラッグや横断幕、のぼりが設置される。
正面入園口スカイゲート装飾
園内装飾
アトラクション装飾
対象機種：Sky-Go-LAND、ミルキーウェイ
一部のアトラクションで「ポケパーク カントー」仕様の装飾が行なわれる。
Sky-Go-LAND
ミルキーウェイ
飲食包材装飾
期間中、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクが「ポケパーク カントー」のデザインのパッケージで提供される。
※なくなり次第終了【飲食包材装飾メニュー】
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。