遊園地「よみうりランド」は、2月5日開業予定のポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオープンを記念して、2月5日から4月5日まで、ラリーイベントや特別装飾などを実施する。

園内4カ所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーや、アトラクションやゴンドラ乗り場、入園口周辺などに「ポケパーク カントー」仕様の装飾を実施するほか、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクを「ポケパーク カントー」のデザインのパッケージで提供するなど、新施設のオープンを遊園地全体で盛り上げる。

「ポケパーク カントー」オープン記念 スタンプラリー・特別装飾

開催期間：2月5日～4月5日

※遊園地休園日を除く

※一部装飾は4月5日以降も実施予定

場所：遊園地「よみうりランド」

「ポケパーク カントー」オープン記念スタンプラリー

料金：無料 ※ラリー用紙がなくなり次第終了

ラリー用紙配布場所：正面入園口スカイゲート、お化け屋敷前のりもの券売場

期間中、園内4カ所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーイベントが実施される。

「ポケパーク カントー」オープン記念スタンプラリー

ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾

期間中、ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）が「ポケパーク カントー」仕様に装飾される。

ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾

入園口・園内装飾

対象エリア：正面入園口スカイゲート周辺、フラッグストリート

期間中、遊園地入園口及び園内の一部エリアに「ポケパーク カントー」仕様のフラッグや横断幕、のぼりが設置される。

正面入園口スカイゲート装飾

園内装飾

アトラクション装飾

対象機種：Sky-Go-LAND、ミルキーウェイ

一部のアトラクションで「ポケパーク カントー」仕様の装飾が行なわれる。

Sky-Go-LAND

ミルキーウェイ

飲食包材装飾

期間中、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクが「ポケパーク カントー」のデザインのパッケージで提供される。

※なくなり次第終了

【飲食包材装飾メニュー】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。