【「あつまれ どうぶつの森」:任天堂ゲーム機マイデザイン】 2月3日より配布開始 任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」にて任天堂ゲーム機のマイデザインを2月3日より配信を開始した。 任天堂公式の島「Ninten島」にて、オリジナルのマイデザイン「ファミリーコンピュータのTシャツ」「NESのT