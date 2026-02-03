【「あつまれ どうぶつの森」:任天堂ゲーム機マイデザイン】 2月3日より配布開始

任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」にて任天堂ゲーム機のマイデザインを2月3日より配信を開始した。

任天堂公式の島「Ninten島」にて、オリジナルのマイデザイン「ファミリーコンピュータのTシャツ」「NESのTシャツ」「ディスクシステムのTシャツ」「スーパーファミコンのTシャツ」「SNESのTシャツ」「ゲームボーイのかおだしかんばん」が配信されている。

オリジナルのマイデザインは、自宅のベッドで「ゆめみ」に「夢番地」を教えることで訪問できる「Ninten島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。

また、無料アップデート（Ver.3.0）で、実装されたリゾートホテルでゲコが切り盛りする「みやげや」にて、ホテルのお手伝いで手に入るホテルクーポンと商品を交換することで入手することができる。

ホテルのお手伝いを進め、島の知名度を上げていくと、みやげやに任天堂の懐かしのおもちゃやゲーム機が入荷します。

(C) Nintendo