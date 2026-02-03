インディアナ・ペイサーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年2月3日（火）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 114 - 118 ヒューストン・ロケッツ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ヒューストン・ロケッツがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはイ