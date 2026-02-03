女優の浜辺美波（25歳）が、2月2日に公開された映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画に出演。共演のSnow Man・目黒蓮、夏木マリらと共にトークを行い、愛犬とのいつか来る別れについて「今から怯えてますもん」と心境を明かした。葬祭プランナーをテーマにした本作にちなみ、「これまでどんなお別れを経験しましたか？」という質問が投げかけられると、目黒は小学生の頃に飼っていた愛犬との別れを回顧。「とんでもないくら